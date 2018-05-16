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Патрушев оценил боевую подготовку и участие Дальней авиации ВКС РФ в операциях в Сирии
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    Патрушев оценил боевую подготовку и участие Дальней авиации ВКС РФ в операциях в Сирии

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    Патрушев оценил боевую подготовку и участие Дальней авиации ВКС РФ в операциях в Сирии

    Москва, 16 мая. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с командующим Дальней авиацией Сергеем Кобылашем участие самолетов ДА в борьбе с террористами в Сирии.

    Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин. По его словам, Патрушев посетил базу Дальней авиации ВКС России в городе Энгельсе Саратовской области. Он обсудил с Кобылашем боевую подготовку сил, а также комплектование личным составом.

    Патрушев поинтересовался вооружением Дальней авиации. Среди прочих вопросов обсуждалось участие самолетов в операциях против террористов в Сирии. Также Дальнюю авиацию могут задействовать для сдерживания в зонах национальных интересов России.

    Патрушев оценил боевую подготовку и участие Дальней авиации ВКС РФ в операциях в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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