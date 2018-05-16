Патрушев оценил боевую подготовку и участие Дальней авиации ВКС РФ в операциях в Сирии

Москва, 16 мая. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с командующим Дальней авиацией Сергеем Кобылашем участие самолетов ДА в борьбе с террористами в Сирии.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин. По его словам, Патрушев посетил базу Дальней авиации ВКС России в городе Энгельсе Саратовской области. Он обсудил с Кобылашем боевую подготовку сил, а также комплектование личным составом.

Патрушев поинтересовался вооружением Дальней авиации. Среди прочих вопросов обсуждалось участие самолетов в операциях против террористов в Сирии. Также Дальнюю авиацию могут задействовать для сдерживания в зонах национальных интересов России.