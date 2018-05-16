Счастливые байкеры-первопроходцы рассказали о впечатлениях от Крымского моста 

Керчь, 16 мая. Кубанские байкеры одними из первых проехали по открытому накануне Крымскому мосту. Мотоциклисты поделились своими впечатлениями с корреспондентом Федерального агентства новостей.

За четыре часа с 5.30 утра 16 мая по Крымскому мосту уже проехали более двух тысяч машин. Одними из первых расстояние от Тамани до Керчи по новому маршруту преодолели кубанские байкеры. Федеральное агентство новостей публикует видео с первыми впечатлениями мотоциклистов после масштабного мотопробега через мост. По их словам, в пути все участники дорожного движения вели себя адекватно, все выражали радость от этого важного события в жизни страны.

«Только посмотрите, сколько мотоциклов, и они прибывают, прибывают. А мы — одни из первых!» — рассказал байкер ФАН.

«Все счастливы, что мост наконец открылся, что теперь можно спокойно доехать в Крым, — подчеркнул он. — Тысячи мотоциклистов приехали сюда, чтобы первыми проехаться по нему».

Накануне президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл автомобильную часть Крымского моста. Глава страны доехал до Керчи из Краснодарского края за 16 минут. Автомобильное движение по мосту было запущено 16 мая в 5.30 по московскому времени.