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Японские истребители сопроводили российский Ил-38 у острова Хонсю
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    Японские истребители сопроводили российский Ил-38 у острова Хонсю

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    Японские истребители сопроводили российский Ил-38 у острова Хонсю

    Токио, 16 мая. Японские истребители были подняты в воздух для сопровождения российского противолодочного самолета Ил-38 у берегов острова Хонсю, заявил Генштаб Воздушных сил самообороны Японии.

    По информации ведомства, российский Ил-38 накануне якобы совершил у Хонсю несколько маневров, а затем полетел в обратном направлении. Нарушений воздушного пространства Японии при этом зарегистрировано не было.

    Напомним, ранее сообщалось, что к российской границе со стороны Украины в районе Харьковской области подлетел беспилотник ВВС США.

    Автор: Василий Котов
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