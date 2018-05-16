Японские истребители сопроводили российский Ил-38 у острова Хонсю

Токио, 16 мая. Японские истребители были подняты в воздух для сопровождения российского противолодочного самолета Ил-38 у берегов острова Хонсю, заявил Генштаб Воздушных сил самообороны Японии.

По информации ведомства, российский Ил-38 накануне якобы совершил у Хонсю несколько маневров, а затем полетел в обратном направлении. Нарушений воздушного пространства Японии при этом зарегистрировано не было.

Напомним, ранее сообщалось, что к российской границе со стороны Украины в районе Харьковской области подлетел беспилотник ВВС США.