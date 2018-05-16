Utair отреагировала на обвинения в отказе от перевозки ребенка с инвалидностью

Москва, 16 мая. В компании Utair прокомментировали обвинения, которые были предъявлены авиационному перевозчику после отказа пустить на борт лайнера в Кургане мальчика с инвалидностью. По словам представителя перевозчика, ребенку в настоящее время организовали перелет.

В компании отметили, что все необходимые условия для перевозки ребенка можно было обеспечить сразу. Однако для этого в билете необходимо было указать, что пассажиру нужна специальная поддержка, передает телеканал «360».

В Utair напомнили, что компания имеет большой опыт перевозки детей, которым необходимы особые условия при полете.

Каждый год уральская компания организует льготные перелеты для представителей благотворительного фонда «Подари жизнь». За минувший 2017 год лайнеры компании перевезли более 160 детей с инвалидностью и их родителей.

Напомним, скандал вокруг российской компании произошел после того, как сотрудники перевозчика отказались пускать на борт мальчика-инвалида первой группы.