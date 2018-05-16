Меню
Общество
«Здесь творились страшные вещи»: сосед Дмитрия Марьянова рассказал, как лечили актера в реабилитационном центре
Общество
Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на «Рыбную неделю»
Следующая новость
Загрузка...

    «Здесь творились страшные вещи»: сосед Дмитрия Марьянова рассказал, как лечили актера в реабилитационном центре

    83

    «Здесь творились страшные вещи»: сосед Дмитрия Марьянова рассказал, как лечили актера в реабилитационном центре

    Москва, 16 мая. Сосед российского актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося в октябре 2017 года, рассказал, как лечили артиста в реабилитационном центре «Феникс». 

    У актера Дмитрия Марьянова оторвался тромб, закупоривший легочную артерию, что стало причиной его смерти. На тот момент артист проходил курс реабилитации в центре «Феникс» в Подмосковье. По данным следствия, сотрудники центра не сразу обратились к скорой помощи.

    Они решили отвезти Марьянова в больницу сами. Посмертная экспертиза показала в организме актера высокого содержание препаратов, которые дают при маниакальных состояниях пациентов. По словам соседа Марьянова Бориса Котова, это была закрытая территория, никого не выпускали.

    «Но тут творились страшные вещи!» — сказал он, пишет «Комсомольская правда»

    Марьянов пришел добровольно, но выйти из центра уже не смог, добавил Котов. На его глазах отобрали вещи и не выпускали, несмотря на требования актера. Когда Марьянов хотел позвонить свой жене, у него отобрали мобильный телефон.

    В течение десяти дней артист только дважды разговаривал с супругой. А когда актер не мог уснуть, ему вводили большую дозу снотворного. Алкогольная зависимость привела Марьянова в «Феникс», но выйти от оттуда уже не смог. 

    «Здесь творились страшные вещи»: сосед Дмитрия Марьянова рассказал, как лечили актера в реабилитационном центре

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.