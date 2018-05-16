«Здесь творились страшные вещи»: сосед Дмитрия Марьянова рассказал, как лечили актера в реабилитационном центре

Москва, 16 мая. Сосед российского актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося в октябре 2017 года, рассказал, как лечили артиста в реабилитационном центре «Феникс».

У актера Дмитрия Марьянова оторвался тромб, закупоривший легочную артерию, что стало причиной его смерти. На тот момент артист проходил курс реабилитации в центре «Феникс» в Подмосковье. По данным следствия, сотрудники центра не сразу обратились к скорой помощи.

Они решили отвезти Марьянова в больницу сами. Посмертная экспертиза показала в организме актера высокого содержание препаратов, которые дают при маниакальных состояниях пациентов. По словам соседа Марьянова Бориса Котова, это была закрытая территория, никого не выпускали.

«Но тут творились страшные вещи!» — сказал он, пишет «Комсомольская правда»

Марьянов пришел добровольно, но выйти из центра уже не смог, добавил Котов. На его глазах отобрали вещи и не выпускали, несмотря на требования актера. Когда Марьянов хотел позвонить свой жене, у него отобрали мобильный телефон.

В течение десяти дней артист только дважды разговаривал с супругой. А когда актер не мог уснуть, ему вводили большую дозу снотворного. Алкогольная зависимость привела Марьянова в «Феникс», но выйти от оттуда уже не смог.