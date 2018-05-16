Вслед за США: Гватемала открыла посольство в Иерусалиме

Тель-Авив, 16 мая. Власти Гватемалы вслед за США распорядились перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

По информации издания Jerusalem Post, церемония открытия нового посольства, в которой принимали участие глава Гватемалы Джимми Моралес и израильский премьер Биньямин Нетаньяху, была проведена спустя два дня после того, как Соединенные Штаты перенесли свое посольство в Иерусалим из Тель-Авива.

По словам Нетаньяху, центральноамериканское государство стало вторым после США, которое 70 лет назад признало Израиль в качестве независимой страны.

Напомним, ранее Нетаньяху выразил мнение, что всем странам необходимо перенести свои посольства в Иерусалим. Политик призвал последовать примеру США. Он уверен в том, что это поможет достижению мира в регионе.