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Вслед за США: Гватемала открыла посольство в Иерусалиме
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    Вслед за США: Гватемала открыла посольство в Иерусалиме

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    Вслед за США: Гватемала открыла посольство в Иерусалиме

    Тель-Авив, 16 мая. Власти Гватемалы вслед за США распорядились перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

    По информации издания Jerusalem Post, церемония открытия нового посольства, в которой принимали участие глава Гватемалы Джимми Моралес и израильский премьер Биньямин Нетаньяху, была проведена спустя два дня после того, как Соединенные Штаты перенесли свое посольство в Иерусалим из Тель-Авива.

    По словам Нетаньяху, центральноамериканское государство стало вторым после США, которое 70 лет назад признало Израиль в качестве независимой страны.

    Напомним, ранее Нетаньяху выразил мнение, что всем странам необходимо перенести свои посольства в Иерусалим. Политик призвал последовать примеру США. Он уверен в том, что это поможет достижению мира в регионе.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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