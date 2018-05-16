Военным путем не решить: Меркель высказалась о ситуации в Донбассе

Берлин, 16 мая. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в парламенте, заявила, что ситуацию в Донбассе не решить военным путем. Об этом она заявила в среду, 16 мая.

По словам Меркель, чтобы решить конфликт на востоке Украины, необходимо задействовать имеющиеся переговорные каналы. Немецкий политик подчеркнула, что Германия и Франция пытаются оживить минские соглашения, но нарушение режима перемирия на линии соприкосновения негативно сказывается на этом.

«Удручает, что каждую ночь на линии соприкосновения нарушается режим перемирия, что есть ограничения для работы наблюдателей ОБСЕ, которых я хочу поблагодарить», — цитирует ТАСС Меркель.

Ранее Ангела Меркель выразила озабоченность в связи с напряженной ситуацией на Украине. Она отметила, что «пытаются добиться минских соглашений», но каждую ночь нарушается перемирие и погибают люди.