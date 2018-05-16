Крымский мост: цифры и факты

Движение легкового и пассажирского транспорта по Крымскому мосту официально открыто. 16 мая в 5.30 утра первыми на транспортный переход через Керченский пролив выехали колонны автомобилистов, которые еще ночью прибыли в Крым, чтобы поучаствовать в историческом событии. Федеральное агентство новостей предлагает читателям ознакомиться с основными характеристиками постройки.

Возведение соединяющего Краснодарский край с Республикой Крым моста даже сейчас идет полным ходом по всей длине. Строительство ведется в сложнейших условиях, однако все 7000 свай и 595 опор были установлены с учетом всех возможных рисков. Последние работы должны завершиться в 2019 году, стоимость проекта составляет 227 миллиардов рублей.

Общая протяженность транспортного перехода составляет 19 километров. Сооружение является частью 70-километровой новой автодороги, участка федеральной трассы А-290.

Проходящая по мосту автомобильная дорога состоит из четырех полос, на которой автомобилисты могут разгоняться до 120 км/ч. Пропускная способность составляет 40 тысяч автомобилей в сутки. Общее время пути по мосту будет составлять около 10 минут.

Железная же дорога будет иметь два направления и сможет пропускать по 47 поездов за сутки. Пассажирские составы смогут разгоняться до 120 км/ч, грузовые — до 80 км/ч. Сооружение не будет препятствовать судоходству в Керченском проливе, для чего предусмотрены арочные пролеты длиной 227 метров и высотой над водой в 35 метров.

Тузлинская коса ранее примыкала к Таманскому полуострову, однако сильное течение и бушующие в акватории шторма размыли ее, после чего от нее отделился остров Тузла. Тем не менее, оставшаяся часть косы в 2003 году была восстановлена с помощью насыпной дамбы.

15 мая президент России Владимир Путин принял участие в официальной церемонии открытия движения по Крымскому мосту. Глава государства за рулем КамАЗа доехал из Краснодарского края до Керчи всего за 16 минут.