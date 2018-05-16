Автоэксперты поддержали предложение МВД РФ отказаться от знака «Шипы»

Москва, 16 мая. Автоэксперты положительно оценили предложение МВД РФ отказаться от устаревшего знака «Шипы» на машинах.

Юрист Катерина Соловьева отметила, что даже в то время, когда знак «Шипы» был актуален, на него никто не ориентировался. Она пояснила, что особого смысла в нем не было.

«Мне как водителю не понятно, какое значение имеет тормозной путь впереди идущего транспортного средства, если обязанность соблюдать дистанцию лежит на водителе транспортного средства, следующего позади», — приводит ее слова «Газета.ru».

Руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин напомнил, что глава ГИБДД России Михаил Черников ранее неоднократно обращал внимание на неакутальность этого знака.