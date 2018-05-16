Керчь, 16 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выяснила, чем США помешал Крымский мост через Керченский пролив.

Комментируя заявление Госдепа США о том, что переправа якобы мешает судоходству, Захарова в шутку предположила, что речь идет о доступе шестого американского флота, который дислоцируется в Средиземном море, к берегам Белоруссии.

«В Госдепе заявили, что мост мешает судоходству. Долго звонила, искала, какому судоходству он мешает, и потом наконец поняла! Он помешает шестому флоту США (подходить – прим. ФАН) к берегам Белоруссии!» — сказала она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что западные СМИ распространяют огромное количество фейков о Крымском мосте. Особенно в мифотворчестве на тему переправы проявила себя Украина, отметила Захарова.

«На Украине это было настолько смехотворным и нелепым, что пресс-служба Крымского моста даже ввела тег «крымский мост мифы», — подчеркнула она.

Захарова напомнила наиболее яркие из мифов. Так, в начале строительства переправы в 2016 году украинские СМИ писали, что «многометровый ил и лед азовского моря помешают завершить проект», украинский политик Роман Бессмертный утверждал, что россияне якобы «десятилетиями будут забивать сваи», а в 2017 году присоединившиеся к волне украинские блогеры заявляли о якобы просевшей опоре.

Напомним, накануне состоялось торжественное открытие автодорожной части Крымского моста. Событие также вызвало громкие провокационные заявления Киева. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила истерику украинских политиков отчаянием и «полной безнадегой».