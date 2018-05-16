Сирия: ОЗХО рассказала, какое вещество могло использоваться при атаке по Идлибу

Гаага, 16 мая. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в атаке по сирийскому городу Серакиб на территории мухафазы Идлиб в начале февраля нынешнего года, скорее всего, был использован хлор. Об этом в среду говорится в официальном заявлении ОЗХО.

Согласно данным организации хлор был распылен из баллонов при механическом воздействии​​​. Специалисты ОЗХО установили это после обнаружения двух баллонов, в которых ранее был хлор, а также, основываясь на показаниях очевидцев и экологических анализах, передает ТАСС.

Ранее российский Центр по примирению сторон в Сирии передал слова жителя провинции Идлиб, который рассказал российским военным о переброске боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая группировка запрещена в РФ) 20 баллонов с хлором в район прифронтового города Серакиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.