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Сирия: ОЗХО рассказала, какое вещество могло использоваться при атаке по Идлибу
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    Сирия: ОЗХО рассказала, какое вещество могло использоваться при атаке по Идлибу

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    Сирия: ОЗХО рассказала, какое вещество могло использоваться при атаке по Идлибу

    Гаага, 16 мая. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в атаке по сирийскому городу Серакиб на территории мухафазы Идлиб в начале февраля нынешнего года, скорее всего, был использован хлор. Об этом в среду говорится в официальном заявлении ОЗХО.

    Согласно данным организации хлор был распылен из баллонов при механическом воздействии​​​. Специалисты ОЗХО установили это после обнаружения двух баллонов, в которых ранее был хлор, а также, основываясь на показаниях очевидцев и экологических анализах, передает ТАСС.

    Ранее российский Центр по примирению сторон в Сирии передал слова жителя провинции Идлиб, который рассказал российским военным о переброске боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая группировка запрещена в РФ) 20 баллонов с хлором в район прифронтового города Серакиб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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