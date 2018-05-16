Сирия новости 16 мая 12.30: в Ярмуке уничтожено девять террористов ИГ, ВС Турции приступили к созданию наблюдательного пункта в Джиср аш-Шугуре

Сирия, 16 мая. В Ярмуке ликвидировано девять террористов ИГ1, ВС Турции приступили к развертыванию наблюдательного пункта в Джиср аш-Шугуре, САА готовится к масштабной операции против боевиков в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под контроль район Хаджар аль-Асвад, ведут обстрел позиций боевиков в Латакии и Алеппо, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»2: потеряло девять террористов в Ярмуке, призывает ССА сдаться в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов «Исламского государства» район Хаджар аль-Асвад к югу от Дамаска. Об этом пишет военный Telegram-канал (@NovostiDamask). Под контролем ИГИЛ3 остается 70% территории лагеря беженцев Ярмук и часть квартала Ат-Тадамун. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам радикальных исламистов в Ярмуке. В результате боевого вылета сирийским летчикам удалось ликвидировать девять террористов ИГ.

Провинция Латакия

В Курдских горах зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Ранее исламисты, базирующиеся на севере региона, неоднократно открывали огонь по расположениям правительственных сил САР, несмотря на действующее в этой части провинции перемирие. В минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал в Латакии нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации группировок вооруженной оппозиции в районе поселения Лейрамун. О перестрелках между правительственными войсками САР и боевиками на севере провинции Алеппо пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Военный Twitter-канал (@SyriaWar2) сообщает, что сирийская армия готовится к масштабному наступлению на позиции радикальных исламистов в этой части региона.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с «Исламским государством» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в перестрелках в районе бассейна реки Ярмук обе стороны несут значительные потери.

Правозащитная организация также сообщает, что ИГИЛовцы сбросили с беспилотников листовки, в которых террористы призывают членов «свободной армии» сложить оружие и сдаться.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ продолжают наступать на позиции «Джебхат ан-Нусры»4. Сообщается, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» в районе Джиср аш-Шугура на юге провинции Идлиб.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ Breizhman1983), что военнослужащие ВС Турции вошли в Джиср аш-Шугур для создания двенадцатого наблюдательного пункта.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация наносит удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе города Аз-Закият.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)