Конституция в эпоху глобальных перемен: в Петербурге прошла международная конференция. ФАН-ТВ

В Конституционном суде РФ в Петербурге в рамках VIII Международного юридического форума прошла конференция: «Конституция в эпоху глобальных перемен и задачи конституционного контроля».

Более 120 представителей международных и межгосударственных организаций, включая ООН, Совет Европы, Европейский суд по правам человека, Венецианскую комиссию при Совете Европы, Суд Евразийского экономического союза и Конституционный суд РФ, — в общей сложности в этом году участие в форуме приняли делегаты более 40 стран. Конференция дала возможность членам высших судебных органов разных стран обменяться опытом и обсудить наиболее актуальные проблемы в системе конституционного контроля. По словам участников, такой обмен мнениями является хорошей платформой для дальнейшего международного сотрудничества.