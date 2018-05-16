«Язык, жадно захватывающий Азов»: в Италии объяснили, почему Крымский мост вызывает ужас у Киева

Рим, 15 мая. Итальянское издание Il Foglio отреагировало на запуск автомобильного движения по Крымскому мосту, опубликовав статью «Мост через Керченский пролив вызывает ужас у Киева».

Россия одержима мостами и она в них нуждается из-за огромной территории, обилия рек и озер, пишет издание. Идея строительства Крымского моста поставила точку в дискуссии, которая разгорелась вокруг вхождения полуострова в состав РФ. Реализация 19 километрового моста железа и бетона позволит автомобилистам легко перебраться из Керчи в Тамань.

«Крымский мост предлагает идею территориальной целостности, которая выгодна российской торговле, но рискует навредить судьбе морских портов Азова», — объясняет Il Foglio

Издание отмечает, что украинцы протестуют из-за ограничения транспортного сообщения с портами. По словам посла США в Киеве Мари Йованович, теперь компании по перевозке украинского угля предпочтут наземный транспорт — экономичный путь через Россию. И это чревато кризисом для украинских портов. Киев опасается массовых демонстраций националистов и всех, кто пострадал от строительства Крымского моста.

СМИ назвали Крымский мост «динамичным и изящным языком из бетона и рельсов, жадно захватывающим Азов», строительство которого не удалось остановить никакими попытками извне. Россия заплатила большую цену за реализацию такого масштабного проекта. Теперь сообщение Крыма и РФ можно назвать едва ли не идеальным.