«Калашников» намерен выйти на новые рынки стран Африки и Азии

Москва, 16 мая. Российская компания «Концерн «Калашников», которая находится под западными санкциями, намерена выстроить новую, географически распределенную систему дистрибуции с учетом введенных ограничений против предприятия.

«Концерн «Калашников» ведет работу по выходу на новые рынки. Речь идет о рынках стран Южной Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и Океании, сообщает «Интерфакс».

Также стало известно, что компания ведет работу по импортозамещению электронной компонентной базы на российские аналоги, чтобы не зависеть от иностранных поставок.

Руководство российского предприятия дало оценку будущего компании, отметив, что введенные санкции против концерна не окажут влияния ни на финансовое положение, ни на проведение производственных работ, а также не изменят ход программы технического перевооружения.

Отметим, что компания, выстраивая новую систему дистрибуции, ставит перед собой задачу минимизировать риски.