Евросоюз откажется от доллара США в расчетах с Ираном

Брюссель, 16 мая. Европейский союз (ЕС) планирует перейти при оплате поставок нефтепродуктов из Ирана с американского доллара на евро. Об этом сообщил в среду дипломатический источник в Брюсселе.

«Я располагаю информацией, что Евросоюз намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара на евро», — передает слова собеседника РИА Новости.

Источник добавил, что все практические решения собираются разработать и проанализировать в ближайшие недели.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделка с Тегераном по ядерной программе была неидеальной, но со стороны Вашингтона было неправильно из нее выходить.

Накануне сообщалось, что Париж, Берлин, Лондон и Тегеран договорились подготовить программу поддержки и усиления экономических связей в ответ на выход американских властей из соглашения по ядерной сделке.