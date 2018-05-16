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Россия доказала, что может все: в Совфеде ответили Госдепу, осудившему открытие Крымского моста
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    Россия доказала, что может все: в Совфеде ответили Госдепу, осудившему открытие Крымского моста

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    Россия доказала, что может все: в Совфеде ответили Госдепу, осудившему открытие Крымского моста

    Москва, 16 мая. Критика официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт открытия Крымского моста без разрешения Киева является «злопыхательством», заявили в Совете Федерации.

    Ранее представитель Госдепа осудила открытие моста через Керченский пролив, который соединил Крым с материковой Россией.Она рассказала. что мост был построен без разрешения правительства Украины, а Крым является украинской территорией.

    По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, для строительства моста не нужно спрашивать разрешения Украины, так как с 2014 года Крым является одним из регионов России. Джабаров уточнил, что Россия доказала: она может все. Он добавил, что США следовало поздравить РФ, так как страна движется по мирному пути. Как пишет РБК, сенатор подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не разжигает всюду конфликты.

    Джабаров подчеркнул, что заявления американцев о нарушении международного права ничем не обоснованы. Сенатор напомнил, что о строительстве моста задумывались еще в дореволюционное время. Деревянный мост был построен после Великой Отечественной войны, но впоследствии разрушен.

    Напомним, Крымский мост был открыт накануне.

    Россия доказала, что может все: в Совфеде ответили Госдепу, осудившему открытие Крымского моста

    Автор: Анна Иванова
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