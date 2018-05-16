МИД РФ будет добиваться возвращения экипажа судна «Норд» на родину

Керчь, 16 мая. Россия будет добиваться возвращения удерживаемых на Украине членов экипажа судна «Норд» на родину, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ситуация вокруг российских моряков рыболовецкого судна «Норд» остается без существенных изменений​​​», — констатировала российский дипломат.

Захарова напомнила, что 8 мая апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу адвокатов в отношении капитана Горбенко по мере пресечения. Двух членов экипажа «Норда» удалось вернуть на родину, однако еще семь человек удерживаются на Украине.

Захарова добавила, что российское посольство в Киеве обеспечивает их проживанием и питанием. Кроме того, российский консул находится в постоянном контакте с ними.

«Мы будем добиваться скорейшего возвращения наших моряков на родину», — заключила представитель МИД РФ.

Напомним, российское судно «Норд» было задержано 25 марта украинскими пограничниками.