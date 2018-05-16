Захарова назвала отравление Скрипалей покушением на жизнь российских граждан

Москва, 16 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД РФ счел отравление Скрипалей покушением на российских граждан. Она указала на то, что власти Британии не заинтересованы в установлении исполнителей преступления, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

Как отметила Захарова, британская сторона как и прежде оперирует догадками, «на основе которых продолжают тиражировать безосновательные обвинения» в адрес нашей страны. Все это является подтверждением того, что британские власти незаинтересованны в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери.

«Мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации, причем бремя доказательства лежит на британской стороне», — подчеркнула Захарова.

Напомним, Лондон обвинил Москву в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия отвергает все обвинения, потому как никаких доказательств британские власти так и не представили.