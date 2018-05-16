Москва, 16 мая. Тунис может стать новой крупнейшей базой террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ): сейчас в страну стекается все больше боевиков, передает арабское издание Arabi Today.

Как пишут аналитики Arabi Today, нацелиться на Тунис боевикам еще до разгрома ИГ на территории Сирии указал главарь террористической организации Абу Бакр Аль-Багдади. Соответствующие распоряжения, по информации арабских СМИ, были найдены ливийскими военнослужащими в командных пунктах ИГ. В них аль-Багдади призывал террористов возместить территориальные потери и начать захват таких североафриканских государств, как Тунис, Египет и Алжир.

Несмотря на то, что в последние годы Тунис не был основным очагом Ближнего Востока, террористы сохраняли в стране свое присутствие, время от времени напоминая о себе громкими терактами. Так, в мае 2015 года в результате нападения ИГ на музей Бардо погибли свыше 20 человек, а в июне того же года террористы расстреляли более 70 туристов в курортном городе Сусс. Кроме того, неоднократно происходили вооруженные столкновения между группами боевиков и правительственными силами Туниса.

Запад принимал попытки снизить уровень активности террористов в Тунисе и помешать их проникновению через северную Африку в европейские страны. В частности, свои подразделения в страну направляла Великобритания. Однако данные меры не помешали ИГ продолжать наращивать свое присутствие в Тунисе, куда террористы перенаправляются из Сирии, Ирака, Ливии, Алжира и Египта. Кроме того, сегодня Тунис, согласно рейтингу Soufan Group, занимает четвертое место в мире по поставкам кадров ИГ.

Еще одно основание для экспертов полагать, что Тунис может стать новой террористической базой, — нестабильная политическая обстановка, которая наблюдается в стране с начала «арабской весны» в 2010 году. После того, как законное правительство государства бежало из Туниса, страна четырежды меняла своих глав, а протесты в Тунисе продолжаются и сейчас. В этом году в государстве прошли самые масштабные протестные акции с 2011 года.

Как заключается в статье Arabi Today, нестабильная политическая обстановка и укрепляющие свои позиции террористы позволяют говорить о том, что «арабская весна» может вернуться на свою родину – в Тунис.

«Сейчас мы наблюдаем новый виток обострения ситуации на Ближнем Востоке, — Тунис, родина «арабской весны» может стать следующей главной базой «Исламского государства»2, — пишет издание.

Напомним, основные силы террористической организации ИГ (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты в декабре минувшего года при содействии российских войск. Отдельные группы террористов сохраняют свое присутствие в САР, борьба с ними продолжается. В то же время в других регионах, прежде всего в Северной Африке, главари террористических ячеек пытаются в настоящее время наращивать свои силы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.