Смерть повсюду преследовала Балабанова: РЕН ТВ покажет фильм о роковой судьбе режиссера

Москва, 16 мая. Телеканал РЕН ТВ покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» о культовом российском режиссере, который снял хорошо известные «Войну», «Брата» и «Жмурки».

Спустя пять лет после смерти Алексея Балабанова о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут российские актеры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша. Многие из фильмов Балабанова были пророческими.

В 1994 году Балабанов сказал, что Европу ждет волна мигрантов. На съемках фильма «Замок» он говорил: потоки беженцев не приведут к хорошему. Режиссера всюду преследовала смерть: во время съемок фильма «Река» в 2000 году погибла исполнительница главной роли.

Вскоре в Кармадонском ущелье погибла почти вся съемочная группа и лучший друг режиссера – Сергей Бодров-младший. Андрей Балабанов работал переводчиком в горячих точках, несколько раз попадал в ДТП, но отовсюду возвращался живым и невредимым. Однако свою смерть смерть он «предсказал» за полгода.

Смотрите премьеру документального фильма о культовом режиссере на РЕН ТВ в пятницу, 18 мая, в 23:00.