Осужденный за терроризм Сенцов объявил голодовку в колонии

Москва, 16 мая. Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов объявил в колонии голодовку, сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе.

С понедельника, 14 мая, Сенцов объявил голодовку в колонии в городе Лабытнанги. Его адвокат заметил, что пытался отговорить режиссера, но тот настоял на своем решении.

Украинец заявил, что вернется к обычному режиму питания только тогда, когда будут освобождены 64 осужденных в России украинца, передает «ФедералПресс».

Как добавил Динзе, Сенцов готовился к голодовке около 1,5 месяца, постепенно сокращая объемы пищи. Украинский режиссер намерен идти до конца, допуская, что «либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться», пишет Infox.ru.

Напомним, Сенцова осудили на 20 лет заключения за терроризм.