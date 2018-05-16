Третьей мировой не будет: в Госдуме объяснили, почему россияне могут рассчитывать на спокойную жизнь

Неспокойная обстановка в Сирии и обострение отношений с Западом могут привести к тому, что Российская Федерация станет участником третьей мировой войны. Такого мнения, согласно данным «Левада-центра», придерживаются более 50% россиян.

Согласно опросу, 57% респондентов испытывают опасения, что нынешние противоречия из-за Сирийской Арабской Республики могут привести к глобальному вооруженному конфликту.

Отвечая на вопрос «Опасаетесь ли Вы, что нынешнее обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в третью мировую войну?», 16% жителей страны сообщили, что «есть большие опасения», 41% — что у них «есть некоторые опасения».

При этом у 27% такого рода мыслей нет, а 11% и вовсе уверены, что никаких радикальных ухудшений не произойдет. Сам опрос проводился 20–24 апреля 2018 года в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации. В мероприятии участвовало 1600 россиян.

В свою очередь председатель комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о возможном начале третьей мировой войны.

«Хочу сказать, что сегодняшняя взвешенная политика Российской Федерации и ее союзников по ОДКБ, а также хорошо выстроенные отношения с Ираном и Турцией не случайно подвергаются нападкам со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников в Европе. Дело в том, что наша политика направлена на укрепление мира и стабильности. Поэтому, когда они потеряли козырь для шантажа, а тем более управления Россией через НКО и другие механизмы, нет никаких оснований для переживаний. Выстроенная система коллективной выработки военно-политических и дипломатических решений, вместе с высокой технической оснащенностью армии РФ, гарантирует мирную и спокойную жизнь в нашей стране и у наших союзников», — заявил народный избранник.

Стоит отметить, что одним из поводов, побудивших «Левада-центр» провести исследование, стало обвинение президента США Дональда Трампа, выдвинутое в адрес Москвы. Глава Белого дома заявил, что Россия причастна к якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума.