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Вид завораживает: движение по Крымскому мосту сняли с высоты птичьего полета‍
Россия
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    Вид завораживает: движение по Крымскому мосту сняли с высоты птичьего полета‍

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    Вид завораживает: движение по Крымскому мосту сняли с высоты птичьего полета‍

    Москва, 16 мая. Беспилотник заснял движение автомобилей по Крымскому мосту с высоты птичьего полета. Позже видео было опубликовано в Сети телеканалом РЕН ТВ.

    Российские пользователи социальных сетей уже оценили увиденные кадры, некоторые из них оставили восторженные комментарии: «горжусь Россией», «Красота какая!!!!», «Ух, большая же работа была проделана! Мост аж на 19 километров растягивается. Вид завораживает!», «просто красавцы. так держать».

    Известно, что только за первый час по мосту в Крым проехало более одной тысячи транспортных средств, среди которых легковые автомобили, автобусы и мотоциклы.

    Движение по автомобильной части Крымского моста было запущено утром 16 мая. Днем ранее президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Российский лидер назвал 15 мая историческим днем, потому как «еще при царе-батюшке люди мечтали» о том, чтобы построить мост в Крым.

    Напомним, что мост в Крым соединяет Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. В декабре 2019 года должен состояться запуск железнодорожной части моста.

    Автор: Тимур Румянцев
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