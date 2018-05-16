Вид завораживает: движение по Крымскому мосту сняли с высоты птичьего полета‍

Москва, 16 мая. Беспилотник заснял движение автомобилей по Крымскому мосту с высоты птичьего полета. Позже видео было опубликовано в Сети телеканалом РЕН ТВ.

Российские пользователи социальных сетей уже оценили увиденные кадры, некоторые из них оставили восторженные комментарии: «горжусь Россией», «Красота какая!!!!», «Ух, большая же работа была проделана! Мост аж на 19 километров растягивается. Вид завораживает!», «просто красавцы. так держать».

Известно, что только за первый час по мосту в Крым проехало более одной тысячи транспортных средств, среди которых легковые автомобили, автобусы и мотоциклы.

Движение по автомобильной части Крымского моста было запущено утром 16 мая. Днем ранее президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Российский лидер назвал 15 мая историческим днем, потому как «еще при царе-батюшке люди мечтали» о том, чтобы построить мост в Крым.

Напомним, что мост в Крым соединяет Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. В декабре 2019 года должен состояться запуск железнодорожной части моста.