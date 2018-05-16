МИД РФ выразил решительный протест Киеву в связи с задержанием журналиста РИА Новости Украина

Москва, 16 мая. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест по случаю обысков в РИА Новости Украина, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По ее словам, поведение Киева в отношении представителей российских и зарубежных СМИ является «возмутительным».

Во вторник СБУ Украины организовала операцию в офисе РИА Новости Украина, сотрудник издания Кирилл Вышинский был задержан.

Как передает корреспондент ФАН, Захарова добавила, что международные организации должны потребовать освобождения журналиста и призвать Киев не предпринимать таких действий в отношении других журналистов. Захарова подчеркнула, что РФ будет делать все, чтобы российский журналист был освобожден и в отношении других представителей СМИ Киев не предпринимал подобных акций.