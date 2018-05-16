Меню
Политика
МИД РФ выразил решительный протест Киеву в связи с задержанием журналиста РИА Новости Украина
Политика
Патрушев оценил боевую подготовку и участие Дальней авиации ВКС РФ в операциях в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    МИД РФ выразил решительный протест Киеву в связи с задержанием журналиста РИА Новости Украина

      /  Обновлено: 
    286

    МИД РФ выразил решительный протест Киеву в связи с задержанием журналиста РИА Новости Украина

    Москва, 16 мая. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест по случаю обысков в РИА Новости Украина, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

    По ее словам, поведение Киева в отношении представителей российских и зарубежных СМИ является «возмутительным».

    Во вторник СБУ Украины организовала операцию в офисе РИА Новости Украина, сотрудник издания Кирилл Вышинский был задержан.

    Как передает корреспондент ФАН, Захарова добавила, что международные организации должны потребовать освобождения журналиста и призвать Киев не предпринимать таких действий в отношении других журналистов. Захарова подчеркнула, что РФ будет делать все, чтобы российский журналист был освобожден и в отношении других представителей СМИ Киев не предпринимал подобных акций.

    «Настоящий кризис переживает журналистика в Украине. Правят балом нападения, запугивание, культура безнаказанности, а любое отличное от официальной линии заявление пресс-секретаря рубят на корню. Тем не менее, на Западе закрывают глаза на эти факты и считают, что ситуация со свободой слова в «новой демократической Украине» улучшается. Но ведь это же вранье! И все это знают», — резюмировала Захарова.

    МИД РФ выразил решительный протест Киеву в связи с задержанием журналиста РИА Новости Украина

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.