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Украина уже не хочет скандалить с Москвой, приходится вмешиваться Волкеру лично — эксперт
Россия
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    Украина уже не хочет скандалить с Москвой, приходится вмешиваться Волкеру лично — эксперт

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    Украина уже не хочет скандалить с Москвой, приходится вмешиваться Волкеру лично — заявляет эксперт

    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил в ходе брифинга, который проходил в Славянске, о том, что на территории Донбасса «нет конфликта среди украинцев, нет этнического и гражданского противостояния». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Этот конфликт — следствие прямого вторжения России на восток Украины. Россия напрямую управляет вооруженными силами в регионе, а также осуществляет политический контроль над оккупированными территориями», — заявил Волкер.

    Кроме того, он подчеркнул, что не собирается контактировать с представителями Луганской и Донецкой народных республик, чтобы не давать «ни малейшего повода» легимитизировать республики Донбасса, которые, по его словам, не должны существовать.

    Украина уже не хочет скандалить с Москвой, приходится вмешиваться Волкеру лично — заявляет эксперт

    Отметим, что представители коллективного Запада, включая Волкера, уже не раз обвиняли Российскую Федерацию как в поддержке ополчения Донбасса, так и в непосредственном участии в вооруженном конфликте ВС РФ. Однако западные страны так и не смогли предоставить реальных доказательств своих утверждений. Москва множество раз заявляла о том, что не является стороной конфликта на территории Донбасса.

    Волкер путает

    Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Курта Волкера.

    «Курт Волкер прав в том, что в Донбассе действительно нет межэтнического или межкультурного конфликта. Ситуация скорее напоминает Приднестровье, нежели Абхазию или Южную Осетию. Другое дело, что спецпредставитель США путает ключевые параметры конфликта. Мы знаем, что в Донбассе есть ВСУ, батальоны националистов, а им противостоят армия ДНР и милиция ЛНР.

    По большому счету, российских добровольцев почти не осталось, так как нет активных боевых действий и находиться там уже не имеет смысла. Многие даже местные жители ушли из ополчения и занялись мирным трудом. Но дискуссии о российском присутствии будут вечно, это мы тоже понимаем», — пояснил Андрей Иванов.

    Украина уже не хочет скандалить с Москвой, приходится вмешиваться Волкеру лично — заявляет эксперт

    Чтобы не накалять ситуацию, эксперт посоветовал Волкеру комментировать обстановку в нейтрально-дипломатическом ключе. Мол, залог процветания Донбасса в выполнении минских соглашений.

    «И с этим никто никогда не поспорит. Ни Вашингтон, ни Киев, ни Москва, ни Донецк с Луганском. А вот зачем Волкер нагнетает? Тут есть такой интересный фактор. МВФ требует от Украины проводить реформы, бороться с коррупцией. Украинская элита этого не хочет и ставит под угрозу срыва международную финансовую помощь.

    Но без помощи украинский режим рухнет. И властям в Киеве остается только шантажировать международное сообщество эскалацией конфликта в Донбассе. И в этом тактика у них совпадает с желанием США оставить нынешние украинские власти для провоцирования России. Но так как украинские власти сами уже не хотят скандалить с Москвой, приходится вмешиваться Волкеру лично», — резюмировал Андрей Иванов.

    Автор: Илья Муромский
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