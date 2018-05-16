Украина уже не хочет скандалить с Москвой, приходится вмешиваться Волкеру лично — эксперт

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил в ходе брифинга, который проходил в Славянске, о том, что на территории Донбасса «нет конфликта среди украинцев, нет этнического и гражданского противостояния». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Этот конфликт — следствие прямого вторжения России на восток Украины. Россия напрямую управляет вооруженными силами в регионе, а также осуществляет политический контроль над оккупированными территориями», — заявил Волкер.

Кроме того, он подчеркнул, что не собирается контактировать с представителями Луганской и Донецкой народных республик, чтобы не давать «ни малейшего повода» легимитизировать республики Донбасса, которые, по его словам, не должны существовать.

Отметим, что представители коллективного Запада, включая Волкера, уже не раз обвиняли Российскую Федерацию как в поддержке ополчения Донбасса, так и в непосредственном участии в вооруженном конфликте ВС РФ. Однако западные страны так и не смогли предоставить реальных доказательств своих утверждений. Москва множество раз заявляла о том, что не является стороной конфликта на территории Донбасса.

Волкер путает

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Курта Волкера.

«Курт Волкер прав в том, что в Донбассе действительно нет межэтнического или межкультурного конфликта. Ситуация скорее напоминает Приднестровье, нежели Абхазию или Южную Осетию. Другое дело, что спецпредставитель США путает ключевые параметры конфликта. Мы знаем, что в Донбассе есть ВСУ, батальоны националистов, а им противостоят армия ДНР и милиция ЛНР. По большому счету, российских добровольцев почти не осталось, так как нет активных боевых действий и находиться там уже не имеет смысла. Многие даже местные жители ушли из ополчения и занялись мирным трудом. Но дискуссии о российском присутствии будут вечно, это мы тоже понимаем», — пояснил Андрей Иванов.

Чтобы не накалять ситуацию, эксперт посоветовал Волкеру комментировать обстановку в нейтрально-дипломатическом ключе. Мол, залог процветания Донбасса в выполнении минских соглашений.