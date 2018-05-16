«Филиал сумасшедшего дома»: украинский политик прокомментировал ситуацию вокруг РИА Новости Украина

Киев, 16 мая. Украина окончательно превращается в филиал сумасшедшего дома. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, комментирую ситуацию вокруг журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене.

Накануне СБУ сообщила о задержании главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в поддержке народных республик Донбасса и государственной измене. В офисе редакции и квартире одного из журналистов были проведены обыски.

Кузьмин прокомментировал ситуацию, связанную с задержанием главного редактора издания, которого подозревают в государственной измене. Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что россияне открыли в Киеве РИА Новости Украины, а украинцы совершили государственную измену. Кузьмин отметил, что, по словам Луценко, украинцы совершили госизмену, когда, находясь в 2014 году на территории Крыма, готовили материал, оправдывающий аннексию.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины напомнил, что статья 111 уголовного кодекса определяет государственную измену как переход на сторону врага в условиях военного времени, шпионаж, умышленное посягательство на суверенитет страны, территориальную целостность, безопасность, неприкосновенность, обороноспособность. При этом выполнение редакционного задания об освещении событий в Крыму не попадает под данную статью, подчеркнул Кузьмин.

По словам Кузьмина, согласно статье 218 преступления должны расследоваться по месту их совершения, при этом следователям разрешается выполнять некоторые действия в других областях, но в целом, расследование должно быть по месту совершения преступления. Кузьмин подчеркнул, что если брать ситуацию с главредом РИА Новости Украина, то расследование должно проходить в Крыму, сообщает «ПолитНавигатор».

«Если же преступление совершено на территории иностранного государства, то стать 218 УПК дает право прокурору самостоятельно определить место проведения расследования. Выходит, Луценко считает Крым российским, раз определил Киев местом проведения расследования преступлений, совершенных в Крыму», — подчеркнул Кузьмин.

Кузьмин также обратил внимание на то, что Луценко, описывая связанную с РИА Новости Украина ситуацию, использует новые слова. Так, он подчеркнул, что Луценко называет журналистов издания «пропагандонами», ДНР И ЛНР – «лугандоном» и далее. Кузьмин отметил, что, по информации психиатров, «патологические неологизмы являются одним из симптомов глубокой стадии шизофрении».