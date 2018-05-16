Меркель признала, что конфликт в Сирии невозможно решить без России

Берлин, 16 мая. Конфликт в Сирии приобрел гигантский масштаб, его невозможно решить без участия стран-гарантов перемирия, а также региональных государств и Европы. Такое мнение высказала немецкий канцлер Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.

Ангела Меркель оценила масштаб кризиса в Сирии, по ее мнению, конфликт стал гигантским и поэтому в его урегулировании необходимо задействовать страны-гаранты (Россия, Турция и Иран), а также других членов мирового сообщества. Она признала, что конфликт невозможно решить без России.

«Гражданская война, борьба с терроризмом в Сирии переросли в региональный конфликт гигантского масштаба, который невозможно решить без РФ, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Иордании и ЕС», — сказала глава немецкого правительства.

Ранее Меркель призвала положить конец кровопролитию в арабской республике. Она выступает за мирное урегулирование.