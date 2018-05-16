Меркель считает неправильным отменять ядерную сделку с Ираном

Берлин, 16 мая. Иранская ядерная сделка неидеальна, но отменять соглашение сейчас неправильно. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.

«Это соглашение является всем чем угодно, только не идеальным, но Иран придерживается, по всей информации МАГАТЭ, обязательств в рамках этого соглашения​​​", — сказала глава правительства Германии.

Кроме того, соглашение было утверждено на заседании Совбеза ООН, поэтому Британия, Франция и ФРГ вместе с другими членами европейского сообщества считают, что отменять его будет неправильным, резюмировала Меркель.

Напомним, что 8 мая американский лидер Дональда Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Тегеран проводит консультации с другими странами-посредниками соглашения.