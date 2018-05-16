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Меркель считает неправильным отменять ядерную сделку с Ираном
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    Меркель считает неправильным отменять ядерную сделку с Ираном

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    Меркель считает неправильным отменять ядерную сделку с Ираном

    Берлин, 16 мая. Иранская ядерная сделка неидеальна, но отменять соглашение сейчас неправильно. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.

    «Это соглашение является всем чем угодно, только не идеальным, но Иран придерживается, по всей информации МАГАТЭ, обязательств в рамках этого соглашения​​​",  — сказала глава правительства Германии.

    Кроме того, соглашение было утверждено на заседании Совбеза ООН, поэтому Британия, Франция и ФРГ вместе с другими членами европейского сообщества считают, что отменять его будет неправильным, резюмировала Меркель.

    Напомним, что 8 мая американский лидер Дональда Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Тегеран проводит консультации с другими странами-посредниками соглашения.

    Автор: Ирина Селезнева
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