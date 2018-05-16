Меню
Сирия эксклюзив
Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование
Политика
Патрушев оценил боевую подготовку и участие Дальней авиации ВКС РФ в операциях в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    170

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял фоторепортаж из госпиталя Аль-Хосн, куда российские военнослужащие с авиабазы Хмеймим доставили медикаменты и медицинское оборудование.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Напомним, Россия оказывает сирийскому народу не только военную помощь в борьбе с радикальными исламистскими группировками, но и гуманитарную.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Для этих целей в феврале 2016-го года на авиабазе Хмеймим был создан Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    В его задачи входит присоединение вооруженных группировок и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения огня, а также посредничество в переговорах между боевиками и законным сирийским правительством.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Входит в задачи ЦПВС и проведение гуманитарных акций, в том числе, и в труднодоступных районах Сирии.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    За все время работы Центр провел 1808 гуманитарных акций, в ходе которых сирийским жителям было роздано более двух с половиной тонн продуктовых наборов и других необходимых грузов.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Кроме этого, российскими военными врачами была оказана медицинская помощь 80525 сирийцам.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Госпиталь Аль-Хосн находится в подконтрольном официальному Дамаску городе Хаваш на западе провинции Хомс.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Взаимодействие между ним и российским Центром по примирению враждующих сторон началось более двух лет назад.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Результатом такого сотрудничества стало появление многочисленных программам медицинского обслуживания, призванных помочь пострадавшим от боевых действий в Сирии.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Российские офицеры медицинской службы абсолютно бесплатно проводят осмотр и лечение нуждающихся, а также, в случае необходимости, выдают лекарства, которые простые сирийцы не могут получить иным образом.

    Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.