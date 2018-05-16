Сирия: фоторепортаж ФАН из госпиталя в Хомсе, куда ЦПВС доставил медикаменты и оборудование

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял фоторепортаж из госпиталя Аль-Хосн, куда российские военнослужащие с авиабазы Хмеймим доставили медикаменты и медицинское оборудование.

Напомним, Россия оказывает сирийскому народу не только военную помощь в борьбе с радикальными исламистскими группировками, но и гуманитарную.

Для этих целей в феврале 2016-го года на авиабазе Хмеймим был создан Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

В его задачи входит присоединение вооруженных группировок и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения огня, а также посредничество в переговорах между боевиками и законным сирийским правительством.

Входит в задачи ЦПВС и проведение гуманитарных акций, в том числе, и в труднодоступных районах Сирии.

За все время работы Центр провел 1808 гуманитарных акций, в ходе которых сирийским жителям было роздано более двух с половиной тонн продуктовых наборов и других необходимых грузов.

Кроме этого, российскими военными врачами была оказана медицинская помощь 80525 сирийцам.

Госпиталь Аль-Хосн находится в подконтрольном официальному Дамаску городе Хаваш на западе провинции Хомс.

Взаимодействие между ним и российским Центром по примирению враждующих сторон началось более двух лет назад.

Результатом такого сотрудничества стало появление многочисленных программам медицинского обслуживания, призванных помочь пострадавшим от боевых действий в Сирии.

Российские офицеры медицинской службы абсолютно бесплатно проводят осмотр и лечение нуждающихся, а также, в случае необходимости, выдают лекарства, которые простые сирийцы не могут получить иным образом.