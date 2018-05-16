Уныние, паника и злость: на полуострове поддержали слова Захаровой о реакции Украины на открытие Крымского моста

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова назвала актом отчаяния заявления Украины касательно открытия Крымского моста. Киев, по ее словам, высказывается на этот счет от «полной безнадеги».

«Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались их только строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно», — сказала она.

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что открытие движения по Крымскому мосту стало настоящим праздником.

«Мы поздравляем друг друга буквально с праздником, делимся эмоциями и обсуждаем различные вопросы. Настроение, по крайней мере у тех, с кем общаюсь я, праздничное и веселое, оно является преобладающим», — говорит эксперт.

Он добавил, что многие на полуострове обсуждают в том числе и реакцию Украины.

«Конечно, нехорошо злорадствовать, но когда я вспоминаю все то, что было сделано украинскими властями, а также все те заявления, которые звучали в адрес моста, у меня возникает чувство иронии. То, что сегодня происходит на Украине, можно обозначить как уныние, смущение, паника и злость. Их реакцию можно выразить одним простым предложением: мы (имеется в виду Украина) объявляем блокаду, отключаем электричество, воду, создаем проблемы пересечения Крыма, а Россия и Путин проводят электричество, газ, построили мост и продолжают развивать полуостров», — объясняет политический аналитик.

По его словам, действующие украинские власти собственными руками разрушили свою страну, при этом они вынуждены наблюдать те успехи, которых удалось достичь России.

«Что касается заявлений официальных украинских лиц — это попытка хоть как-то сохранить лицо», — заключил Владимир Джаралла.

Строительство моста, продолжает собеседник агентства, стало глубоко символичным. Его можно сравнить с триумфальным появлением российских военных на территории полуострова в 2014 году, которые смогли предотвратить кровавую резню.

«Далее — крымское чудо — Крымская весна, чего мы никогда не ожидали, никогда не думали о том, что мы сможем вернуться в Россию, но это произошло на наших глазах. Затем — четыре года непрерывных преобразований, которые однозначно идут в плюс, — это развитие полуострова. Еще один триумф — это строительство современного и технологичного аэропорта. И, наконец, открытие моста. Это мирные победы, которые приносят благо людям», — перечисляет политолог.

Ощущение праздника вчера царило даже в экспертной среде, которая во многих вопросах занимает довольно циничную позицию, резюмировал Владимир Джаралла.