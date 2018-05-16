Не фьюжн, а конфьюжн: Захарова раскрыла новые детали об инциденте в Солсбери

Севастополь, 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход расследования инцидента в британском Солсбери, а также отметила, что РФ хочет, чтобы запутанное властями Британии «дело Скрипаля» стало более открытым. Об этом передает корреспондент ФАН с Крымского моста, где Захарова проводит брифинг.

Она напомнила, что ранее помощник премьера Великобритании заявил о том, что инцидент в Солсбери был частью новой доктрины смешанной безопасности.

«Это доктрина не фьюжн,а конфьюжн», — отметила Захарова, добавив. что Москва продолжает наблюдать за ситуацией.

«Times выпустила материал, в нем есть множество несостыковок с ранее высказанными версиями. Все это свидетельствует о целенаправленной работе властей Великобритании по дезинформации населения. Делается это для того, чтобы поддерживать данную тему. Советник британского премьер-министра признал, что лица, отравившие Скрипалей, до сих пор не установлены. Вывод о причастности России делался без понимания того, кто это сделал. Это подтверждает наше мнение о незаинтересованности в расследовании властей Британии. Из-за отсутствия доказательств обратного считаем, что это покушение на жизнь российских граждан в результате масштабной политической провокации. Напомню, что нам было отказано в консульском доступе», — рассказала о новых деталях расследования инцидента в Солсбери.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта.