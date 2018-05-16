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Политика
МИД РФ поддерживает право палестинцев на мирные протесты и призывает проявить сдержанность
Политика
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    МИД РФ поддерживает право палестинцев на мирные протесты и призывает проявить сдержанность

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    МИД РФ поддерживает право палестинцев на мирные протесты и призывает проявить сдержанность

    Москва, 16 мая. В Палестине 16 мая отмечается День катастрофы палестинского народа, объявлены всеобщие забастовки и велики риски продолжения насилия, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    По ее словам, внешнеполитическое ведомство РФ поддерживает право палестинцев на мирные протесты и призывает стороны проявить сдержанность. Как передает корреспондент ФАН, Захарова напомнила, что 14 мая в секторе Газа прошли массовые выступления палестинцев. В результате действий Израиля были убиты 59 палестинцев, сотни получили ранения.

    Представитель министерства подтвердила позицию России по Иерусалиму. По ее словам, город должен стать столицей двух независимых государств и быть открыт для последователей всех трех монотеистических религий. Захарова подчеркнула, что Москва будет отстаивать этот подход.

    МИД РФ поддерживает право палестинцев на мирные протесты и призывает проявить сдержанность

    Автор: Герман Парло
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