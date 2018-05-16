МИД РФ дал оценку ситуации на Корейском полуострове

Керчь, 16 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала текущую ситуацию на Корейском полуострове, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД РФ дали оценку ситуации на Корейском полуострове.

«Отмечаем тенденцию к снижению напряженности, приветствуем демонтаж ядерного полигона и встречу (лидера КНДР Ким Чен Ына и главы США Дональда Трампа. — Прим. ФАН) 12 июня в Сингапуре, — отметила российский дипломат. — Убеждены, что найти долгосрочное и приемлемое для всех решение возможно лишь в ходе переговоров».