Захарова раскрыла детали расследования ОЗХО «химатаки» в сирийской Думе

Керчь, 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход расследования «химатаки» в Думе. Дипломат находится на выездном брифинге на Крымском мосту, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мисссия ОЗХО продолжает расследование при содействии Дамаска и России. Пробы и другие вещественные доказательства были доставлены в Гаагу. О выводах можно будет говорить не раньше конца мая», — раскрыла детали Захарова.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что сирийцы, которые говорят правду о «химатаке» в Думе, подвергаются травле. Местные жители 26 апреля на пресс-конференции ОЗХО подтвердили, что атака была имитацией.