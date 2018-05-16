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Захарова раскрыла детали расследования ОЗХО «химатаки» в сирийской Думе
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    Захарова раскрыла детали расследования ОЗХО «химатаки» в сирийской Думе

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    Захарова раскрыла детали расследования ОЗХО «химатаки» в сирийской Думе

    Керчь, 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход расследования «химатаки» в Думе. Дипломат находится на выездном брифинге на Крымском мосту, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Мисссия ОЗХО продолжает расследование при содействии Дамаска и России. Пробы и другие вещественные доказательства были доставлены в Гаагу. О выводах можно будет говорить не раньше конца мая», — раскрыла детали Захарова.

    Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что сирийцы, которые говорят правду о «химатаке» в Думе, подвергаются травле. Местные жители 26 апреля на пресс-конференции ОЗХО подтвердили, что атака была имитацией.

    Автор: Герман Парло
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