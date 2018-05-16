Сирия: в МИД РФ заявили о замалчивании администрации США о задержании боевиков курдами

Севастополь, 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием боевиков курдами в Сирии. Об этом передает корреспондент ФАН с традиционного брифинга Захаровой, который она проводит в Крыму.

«Мы обратили внимание на замалчивание американкой администрации факта о задержании боевиков курдами. Малоубедительным представляется тезис о якобы невозможности согласовать процедуру выдачи. Речь идет о 2–3 тысячах боевиков. Меры пресечения сводятся к ограничению передвижения, при этом им предоставляется питание и медицинские услуги. Вырисовываются риски восстановления «халифата» после вывода американских войск», — отметила российский дипломат.

Также Захарова прокомментировала ситуацию в сирийской провинции Даръа, где несколько мирных жителей получили ранения в следствие ударов боевиков.