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Сирия: в МИД РФ заявили о замалчивании администрации США о задержании боевиков курдами
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    Сирия: в МИД РФ заявили о замалчивании администрации США о задержании боевиков курдами

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    Сирия: в МИД РФ заявили о замалчивании администрации США о задержании боевиков курдами

    Севастополь, 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием боевиков курдами в Сирии. Об этом передает корреспондент ФАН с традиционного брифинга Захаровой, который она проводит в Крыму.

    «Мы обратили внимание на замалчивание американкой администрации факта о задержании боевиков курдами. Малоубедительным представляется тезис о якобы невозможности согласовать процедуру выдачи. Речь идет о 2–3 тысячах боевиков. Меры пресечения сводятся к ограничению передвижения, при этом им предоставляется питание и медицинские услуги. Вырисовываются риски восстановления «халифата» после вывода американских войск», — отметила российский дипломат.

    Также Захарова прокомментировала ситуацию в сирийской провинции Даръа, где несколько мирных жителей получили ранения в следствие ударов боевиков.

    Автор: Герман Парло
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