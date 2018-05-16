Вездеход затонул в болоте в Коми, шесть человек пропали без вести

Сыктывкар, 16 мая. Судьба шести человек остается неизвестной после падения вездехода в воду вблизи поселка Кожва в Коми.

Как рассказали в экстренных службах города, инцидент произошел на болотистой местности примерно в 30 километрах от Печоры. По предварительным данным, на вездеходе находились восемь человек. Как пишет «Газета.ru», двоим из них удалось выбраться. Поиски остальных продолжаются.

Как уточнили в полиции, все детали происшествия уточняются. Ранее сообщалось, что гусеничный транспортер ушел под воду на технологической дороге в 20 километрах от населенного пункта Кожва.

Ранее URA.ru писало, что в Тюмени школьника засосало в болото.