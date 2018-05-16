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Происшествия
Вездеход затонул в болоте в Коми, шесть человек пропали без вести
Происшествия
Вездеход затонул в болоте в Коми, шесть человек пропали без вести
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    Вездеход затонул в болоте в Коми, шесть человек пропали без вести

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    Вездеход затонул в болоте в Коми, шесть человек пропали без вести

    Сыктывкар, 16 мая. Судьба шести человек остается неизвестной после падения вездехода в воду вблизи поселка Кожва в Коми.

    Как рассказали в экстренных службах города, инцидент произошел на болотистой местности примерно в 30 километрах от Печоры. По предварительным данным, на вездеходе находились восемь человек. Как пишет «Газета.ru», двоим из них удалось выбраться. Поиски остальных продолжаются.

    Как уточнили в полиции, все детали происшествия уточняются. Ранее сообщалось, что гусеничный транспортер ушел под воду на технологической дороге в 20 километрах от населенного пункта Кожва.

    Ранее URA.ru писало, что в Тюмени школьника засосало в болото. 

    Вездеход затонул в болоте в Коми, шесть человек пропали без вести

     

     

    Автор: Анна Иванова
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