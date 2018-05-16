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Матвиенко назвала условие отмены контрсанкций против Запада
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    Матвиенко назвала условие отмены контрсанкций против Запада

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    Матвиенко назвала условие отмены контрсанкций против Запада

    Москва, 16 мая. Россия отменит контрсанкции, если западные страны откажутся от незаконной санкционной политики в отношении РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    США проводят непродуктивный тупиковый курс, что видят их союзники. В деловых кругах растет недовольство санкционной политикой Вашингтона в отношении России. Российский парламентарий добавила, что Москва рассчитывает на возобладание здравого смысла. 

    «Выход один – полный отказ Запада от политики санкций в отношении России, политики незаконной, нелегитимной. В этом случае мы отменим контрсанкции. Другого пути нет», — подчеркнула она, пишет РИА Новости.

    Госдума 15 мая в первом чтении поддержала законопроект об ответных мерах на недружественную политику США и других стран. Ожидается, что второе чтение состоится 17 мая. 

    Автор: Ирина Селезнева
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