Матвиенко назвала условие отмены контрсанкций против Запада

Москва, 16 мая. Россия отменит контрсанкции, если западные страны откажутся от незаконной санкционной политики в отношении РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

США проводят непродуктивный тупиковый курс, что видят их союзники. В деловых кругах растет недовольство санкционной политикой Вашингтона в отношении России. Российский парламентарий добавила, что Москва рассчитывает на возобладание здравого смысла.

«Выход один – полный отказ Запада от политики санкций в отношении России, политики незаконной, нелегитимной. В этом случае мы отменим контрсанкции. Другого пути нет», — подчеркнула она, пишет РИА Новости.

Госдума 15 мая в первом чтении поддержала законопроект об ответных мерах на недружественную политику США и других стран. Ожидается, что второе чтение состоится 17 мая.