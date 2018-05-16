РЖД хотят построить на Сахалине мост, который обойдется дороже Крымского

Москва, 16 мая. Стоимость строительства Сахалинского железнодорожного перехода предварительно оценивается в 540,3 миллиарда рублей.

Стали известны подробности проекта Сахалинского железнодорожного перехода. Эксперты определили оптимальный маршрут для него. Предполагается, что путь проложат от станции «Селихин» на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино до максимально узкого места Татарского или Невельского пролива. Далее железная дорога будет следовать к станции «Ныш» на Сахалине.

Проект оценивается в 540,3 миллиарда рублей. Общая протяженность дороги составит 585 километров. Как пишет «Коммерсантъ», этот грандиозный проект в пересчете на километр будет стоить в 3,5 раза дороже накануне открытого Крымского моста.

В РЖД констатируют, что строительство перехода позволит обеспечить «устойчивую транспортную доступность Сахалина», передает Infox.ru.