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РЖД хотят построить на Сахалине мост, который обойдется дороже Крымского
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    РЖД хотят построить на Сахалине мост, который обойдется дороже Крымского

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    РЖД хотят построить на Сахалине мост, который обойдется дороже Крымского

    Москва, 16 мая. Стоимость строительства Сахалинского железнодорожного перехода предварительно оценивается в 540,3 миллиарда рублей.

    Стали известны подробности проекта Сахалинского железнодорожного перехода. Эксперты определили оптимальный маршрут для него. Предполагается, что путь проложат от станции «Селихин» на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино до максимально узкого места Татарского или Невельского пролива. Далее железная дорога будет следовать к станции «Ныш» на Сахалине.

    Проект оценивается в 540,3 миллиарда рублей. Общая протяженность дороги составит 585 километров. Как пишет «Коммерсантъ», этот грандиозный проект в пересчете на километр будет стоить в 3,5 раза дороже накануне открытого Крымского моста.

    РЖД хотят построить на Сахалине мост, который обойдется дороже Крымского

    В РЖД констатируют, что строительство перехода позволит обеспечить «устойчивую транспортную доступность Сахалина», передает Infox.ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
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