Сирия: Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в провинции Алеппо

Москва, 16 мая. Россия в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошлый день зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — семь. Об этом говорится в среду в информационном бюллетене оборонного ведомства России.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (16 мая 2018 г.) https://t.co/4I48RTbUXl pic.twitter.com/MVm1QymXml — Минобороны России (@mod_russia) May 16, 2018

В Минобороны России оценили обстановку в зонах деэскалации как стабильную​​​. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала три случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкая сторона сообщила о семи случаях стрельбы в провинциях Идлиб и Хама.

В военном ведомстве РФ добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Акраба и Арбил.