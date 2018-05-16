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Сирия: Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в провинции Алеппо
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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в провинции Алеппо

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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в провинции Алеппо

    Москва, 16 мая. Россия в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошлый день зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — семь. Об этом говорится в среду в информационном бюллетене оборонного ведомства России.

    В Минобороны России оценили обстановку в зонах деэскалации как стабильную​​​. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала три случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкая сторона сообщила о семи случаях стрельбы в провинциях Идлиб и Хама.

    В военном ведомстве РФ добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Акраба и Арбил.

    Автор: Дана Балан
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