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Британские ученые случайно создали универсальное лекарство от простуды
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    Британские ученые случайно создали универсальное лекарство от простуды

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    Британские ученые случайно создали универсальное лекарство от простуды

    Москва, 14 мая. Британские ученые случайно создали препарат, который является универсальным средством от простуды, сообщил специалист имперского колледжа Лондона Эд Тейт.

    По словам Тейта, открытие было сделано практически случайно. Эксперты обнаружили вещество IMP-72, когда пробовали произвольно соединить белковые цепочки с существующими молекулами лекарств. Ученые выяснили, что оно активнее соединялось не с ферментами плазмодия, а с их человеческими аналогами. Они добавили, что реакция этого вещества позволит блокировать распространение вирусов в организме человека.

    Тейт пояснил, что при простуде этот белок захватывает бактерии в плен и встраивает их в свою защитную оболочку. Он отметил, что это универсальное лекарство от простуды. Однако если болезнь — не простуда, «могут возникнуть серьезные последствия».

    «Нужно понимать, что у нашего лекарства есть ряд побочных эффектов из-за манеры его работы», — приводит слова специалиста «Пятый канал».

    Британские ученые случайно создали универсальное лекарство от простуды

    Автор: Катерина Тимошенская
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