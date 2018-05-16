Роскачество: Треть коньяка в России является поддельным

Москва, 16 мая. Каждая третья бутылка трехлетнего коньяка на российском рынке является подделкой. Об этом рассказали эксперты Роскачества.

Отмечается, что для исследования были отобраны 47 брендов коньяка, произведенных в России, во Франции, в Армении, Грузии и Молдавии. Образцы проверили на безопасность, качество и подлинность. Определение сорта спирта показало, что 15 марок из 47 видов коньяка сделаны из виноградного спирта.

Специалисты уточнили, что в настоящем коньяке спирт должен быть только коньячным, а не более дешевым.

При этом в Роскачестве добавили, что метод изотопного анализа не включен в поддерживающий перечень к ГОСТу. Поэтому с юридической точки зрения эти образцы являются коньячной продукцией.