Подход бутлегера: политолог рассказал, почему США не откажутся от денуклеаризации КНДР

Северная Корея будет готова на переговоры с США только в том случае, если Вашингтон откажется от политики давления и проявит заинтересованность в развитии двусторонних отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван.

Как сообщает агентство «Ренхап», официальный Пхеньян не заинтересован в переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, единственная цель которых — денуклеаризация.

«Мы больше не будем заинтересованы в переговорах, если они (США — прим. ФАН) будут лишь пытаться в одностороннем порядке загнать нас в угол и заставить отказаться от ядерного оружия», — отметил северокорейский дипломат.

При этом Гван призвал американские власти подойти к переговорам «искренне». Только в этом случае можно будет ожидать надлежащий отклик со стороны Северной Кореи. Ранее власти КНДР приняли решение об отмене встречи с руководством Республики Корея из-за военных учений в регионе.

По словам политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, северокорейской стороне не стоит рассчитывать на послабления со стороны США в вопросах денуклеаризации.

«Не надо приписывать Вашингтону то, чего у него никогда не было и не может быть. Американцы всегда будут давить — это часть их стратегии, которую они всегда используют в переговорах. Вашингтон изначально показывает всем партнерам, конкурентам и противникам, что у него самые хорошие карты и что его оппоненты должны пасовать, иначе их разденут. А если противники США будут пасовать, то проиграют с минимальными потерями. Это обычный вашингтонский подход, это подход бутлегера, который тебя обманет, но не убьет. А сейчас он еще соединяется с идиотизмом нынешней администрации, которая сначала убьет, а потом обманет. И это для них нормальное поведение — убить кучу арабов. У них нет рефлексии по этому поводу, они не похожи на русских», — заявил политолог в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Американская сторона уже давно демонстрирует политику экономического и политического сдерживания как развивающихся стран, так и стран, которые могут что-то противопоставить Вашингтону в военном плане.

«Когда они (США — прим. ред.) говорят, что намерены заключить замечательную сделку с Северной Кореей, они предполагают, что КНДР разрушит свой ядерный полигон, а Вашингтон за это даст ему кучу фантиков в виде инвестиций под присмотром. Много инвестиций пришло в Украину за 4 года? Нет. И все остальные столкнутся с тем же самым: Госдеп возит инвесторов и показывает, что можно по дешевке схватить. Но в Северной Корее ничего нет. Однако КНДР может легко превратиться в более индустриальную страну — ей для этого нужны деньги, но не нужны американцы. Им могут помочь Китай и Южная Корея», — продолжает эксперт.

И в настоящее время, по словам Брутера, мировая общественность наблюдает за продуманной шахматной партией, которую ведут КНДР и США. В данном случае каждая сторона пытается получить наибольшую выгоду перед возможной официальной встречей двух лидеров.

«Ким хочет их обыграть: ему ядерный полигон сейчас не нужен, и денуклеаризация для него совершенно нормальное явление. Технологии у него есть, но за разрушение объектов ему что-то должны дать взамен. Однако он ничего не получит, и он должен это понимать. И здесь вопрос, кто кого переиграет до переговоров. Это и есть основной лейтмотив всего, что происходило после заявления замминистра иностранных дел КНДР. США не собираются делать ничего такого, чтобы Киму было приятно. На послабления после они могут рассчитывать, и они будут, Украине вон открыли условный безвизовый режим. Но разве украинцам стало от этого легче жить? Здесь точно так же», — заключил политический аналитик.

Напомним, ранее ФАН сообщало, что власти Северной Кореи приступили к демонтажу сооружений на ядерном полигоне Пунгери. Северокорейские рабочие снесли несколько ключевых для ядерных исследований зданий и разобрали железнодорожные пути, ведущие в горную часть комплекса.