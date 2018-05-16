Украина подала в суд на РФ из-за строительства Крымского моста

Москва, 16 мая. Украина подала иск в Международный арбитражный суд. Поводом для подачи иска стало строительство Крымского моста РФ. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Мы уже подали иск в Международный арбитражный суд. Один из аспектов касается нарушения Россией международного морского права, в том числе речь идет и о строительстве Керченского моста», — цитирует Obozrevatel.ua украинского дипломата.

Как утверждает ведомство, строительство моста через Керченский пролив противоречит общепринятым нормам и принципам международного права, Россия такими действиями нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Киевом.

Напомним, торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась во вторник, 15 мая. В среду, 16 мая, было запущено автомобильное движение по мосту.

Российский лидер Владимир Путин, который открывал мост через Керченский пролив, заявил, что открытие Крымского моста имеет значение не только для полуострова и Севастополя, но и для всего российского юга.