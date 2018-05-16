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Матвиенко объяснила, почему Совфед поддержит закон о контрсанкциях РФ
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    Матвиенко объяснила, почему Совфед поддержит закон о контрсанкциях РФ

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    Матвиенко объяснила, почему Совфед поддержит закон о контрсанкциях РФ

    Москва, 16 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду подтвердила, что сенаторы, безусловно, поддержат закон о контрсанкциях в ответ на недружественные действия Вашингтона в отношении Москвы.

    Она подчеркнула, что прежде РФ не принимала законов подобного масштаба и силы в области контрсанкций, передает РИА Новости.

    «Безусловно, Совет Федерации поддержит его (закон – прим. ФАН)», — сказала Матвиенко.

    Она объяснила, что в редакцию первого чтения законопроекта вошли инициативы комитетов Совфеда, и сенаторы продолжат совместную работу с депутатами Госдумы, чтобы подготовить документ ко второму и  третьему чтениям.

    Матвиенко объяснила, почему Совфед поддержит закон о контрсанкциях РФ

    Кроме того, по словам Матвиенко, Совфед примет активное участие в разработке законопроекта о введении административной и уголовной ответственности за соблюдение санкций США на территории РФ.

    Напомним, законопроект об ответных действиях на санкции Вашингтона накануне был принят в первом чтении Госдумой. Второе чтение назначено на 17 мая.

    Вашингтон ввел новые санкции против России в апреле. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний, что вызвало колебания курса рубля на международном валютном рынке.

    Автор: Василий Котов
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