Матвиенко объяснила, почему Совфед поддержит закон о контрсанкциях РФ

Москва, 16 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду подтвердила, что сенаторы, безусловно, поддержат закон о контрсанкциях в ответ на недружественные действия Вашингтона в отношении Москвы.

Она подчеркнула, что прежде РФ не принимала законов подобного масштаба и силы в области контрсанкций, передает РИА Новости.

«Безусловно, Совет Федерации поддержит его (закон – прим. ФАН)», — сказала Матвиенко.

Она объяснила, что в редакцию первого чтения законопроекта вошли инициативы комитетов Совфеда, и сенаторы продолжат совместную работу с депутатами Госдумы, чтобы подготовить документ ко второму и третьему чтениям.

Кроме того, по словам Матвиенко, Совфед примет активное участие в разработке законопроекта о введении административной и уголовной ответственности за соблюдение санкций США на территории РФ.

Напомним, законопроект об ответных действиях на санкции Вашингтона накануне был принят в первом чтении Госдумой. Второе чтение назначено на 17 мая.

Вашингтон ввел новые санкции против России в апреле. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний, что вызвало колебания курса рубля на международном валютном рынке.