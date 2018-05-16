Вылетевший в Самарканд самолет экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга

Екатеринбург, 16 мая. Следственный комитет России по Свердловской области инициировал проверку по факту вынужденной посадки пассажирского аэробуса в воздушной гавани Екатеринбурга. Об этом в среду сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду, 16 мая, в 01.04 по местному времени. Пассажирский лайнер Airbus A320, следовавший рейсом Екатеринбург — Самарканд, совершил экстренную посадку в международном аэропорту «Кольцово», пишет «ФедералПресс».

По предварительным данным, в самолете была обнаружена техническая неисправность.

Всего на борту самолета находился 41 пассажир и шесть членов экипажа. К счастью, при посадке никто не пострадал, а воздушное судно не получило никаких повреждений, передает «URA.RU».

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и причины случившегося.