Эксперт рассказал о двух базовых подходах к решению палестино-израильской проблемы

Палестинская национальная администрация (ПНА) отозвала посла из Вашингтона. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Это произошло в ответ на перенос посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении палестинского внешнеполитического ведомства. Посол вернется в Палестину уже в среду. В свою очередь Вашингтон не стал комментировать отзыв дипломата.

Более того, лидер Палестины Махмуд Аббас назвал посольство в Иерусалиме «поселенческим аванпостом» и поблагодарил всех, кто осудил перенос дипломатического объекта.

Накануне отозвали послов из Вашингтона и Тель-Авива и турецкие власти. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.

Решение США

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН пояснил: палестино-израильские противоречия, накопившиеся за 70 лет существования модерного Еврейского государства, не могли и не могут разрешиться таким образом, который устроил бы обе стороны. Следовательно, необходим был волевой шаг со стороны мощной внешней силы, который разрешил бы некоторые из этих противоречий, поставив мир перед неким свершившимся фактом, несколько меняющим расстановку сил.

«Решение США перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим — как раз такой новый факт, который в штыки восприняли одни и поддержали другие. Теоретически существуют два базовых подхода к разрешению палестино-израильской проблемы. Либо полная инкорпорация палестинских территорий в состав Израиля с предоставлением арабам тех же прав, которыми пользуются евреи. Либо окончательное размежевание территорий, обмен населением, вывод еврейских поселений и войск из тех земель, которые отойдут палестинцам, а также разделение непосредственно Иерусалима, который символически важен как для израильтян, так и для палестинцев», — рассказал Станислав Бышок.

По словам эксперта, против первого подхода выступают прежде всего право-консервативные еврейские силы, в том числе премьер Нетаньяху, справедливо утверждая, что, учитывая разность в рождаемости между евреями и арабами, объединенное государство в течение довольно короткого времени «потеряет свой демократический и еврейский характер». Второй подход представлялся более приемлемым для обеих сторон, однако он также был сопряжен с неприятными для евреев последствиями: необходимостью покидать и, покидая, срывать обширные израильские поселения на палестинских территориях западного берега реки Иордан. Кроме того, пришлось бы каким-то образом делить Иерусалим, чего бы делать не хотелось.

«Также для многих в Израиле военное присутствие израильской армии на палестинских территориях является залогом безопасности еврейского населения. После ухода армии в независимой Палестине смогут, как предполагается, более активно работать антиизраильские террористические группировки. Согласно экспертам, проблема Израиля — Палестины представлялась неразрешимой в обозримой перспективе, учитывая прежде всего позицию израильской стороны. Она, в принципе соглашаясь на полную сепарацию двух государств, не желала выполнять все условия такой сепарации. С символическим жестом Вашингтона по переносу посольства США в Иерусалим ситуация несколько сдвинулась с мертвой точки.

Открыл ли Трамп своим решением ящик Пандоры? Израиль находился под постоянным давлением, как риторическим, так и военным, на всем протяжении своего существования. Некоторые даже выводят перманентную нестабильность Ближнего Востока из провозглашения там Еврейского государства. Это, разумеется, является преувеличением, хотя Израиль, несомненно, играет в регионе, скажем мягко, далеко не только стабилизирующую функцию», — добавил Станислав Бышок.

Эксперт подчеркнул, что нынешняя серия антиизраильских выступлений — не первая и не последняя. Демарш со стороны Палестины, отозвавшей своего посла из Вашингтона, как и обвинения со стороны лидера Турции Эрдогана, — это акты символической солидарности. Насколько известно, государства региона, даже самые богатые, не слишком активны в экономической помощи палестинцам, при этом всегда защищают их риторически, предъявляя претензии Израилю и США.