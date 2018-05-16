Леву из «Би-2» срочно госпитализировали после поедания жареного карпа

Москва, 16 мая. Солиста российской рок-группы «Би-2» Егора Борника, известного как Лева, срочно госпитализировали. Певец подавился рыбными косточками.

Музыканта срочно доставили в Университетскую клиническую больницу №1, где ему оказали оперативную помощь. По словам Левы, перед инцидентом он ел жареного карпа.

«Я не люблю рыбу, но вариантов пустой после отпуска холодильник нам не оставил», — сообщил Борник, пишут «Дни.ру»

Рыба была вкусной, но музыкант забыл, что она костлявая. В итоге ему пришлось обратиться к медиками, которые «флигранно извлекли» из горла певца две кости. Однако отказываться от жареной рыбы Лева не собирается, он сообщил, что вечером будет есть жареного ежика.

Поклонники артиста отреагировали на происшествие, предложив группе «Би-2» написать песню про «коварного карпа».