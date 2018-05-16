Подростка-инвалида после операции не пустили в самолет в Кургане

Москва, 16 мая. В курганском аэропорту сотрудники авиакомпании «ЮТэйр» не пустили 16-летнего подростка-инвалида в самолет из-за того, что после операции у него на ногах был гипс.

По словам президента приморского общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артема Моисеенко, мальчик, проживающий в Приморье, ездил в Курган на операцию, однако при возвращении домой у него возникли трудности: сотрудники авиакомпании отказались пускать ребенка на борт, заявив, что его ноги из-за гипса будут занимать слишком много места.

«После операции у парня ноги в гипсе, поэтому сотрудники компании сказали, что он будет занимать слишком много места. У подростка синдром мышечной дистрофии Дюшенна», — уточнил РИА Новости Моисеенко.

Подростку пришлось ждать три дня, чтобы вернуться домой. Фонд социального страхования Приморского края купил мальчику и его отцу билеты другой авиакомпании. В Фонде добавили, что родители подростка не предупредили заранее, что ноги ребенка не сгибаются, и он не может разместиться на обычном месте. Как уточняет агентство «Ридус», сейчас ребенок уже возвращается домой.