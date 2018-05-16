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Спасатели помогли 140-килограммовой кемеровчанке подняться после падения
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    Спасатели помогли 140-килограммовой кемеровчанке подняться после падения

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    Спасатели помогли 140-килограммовой кемеровчанке подняться после падения

    Кемерово, 16 мая. В одном из домов, расположенном на проспекте Шахтеров в Кемерово, упала 140-килограммовая женщина, которая не смогла подняться самостоятельно. Об этом в среду сообщили в Кемеровской службе спасения.

    Жительница Кузбасса после падения не смогла подняться самостоятельно, на помощь женщине прибыли спасатели.

    По имеющимся данным, жительница Кемерово является инвалидом и передвигается с помощью костылей. Как рассказала пострадавшая, она хотела приготовить супругу завтрак, но на кухне у нее выскользнул костыль, после чего она сама упала.

    Пожилая женщина не смогла встать самостоятельно, супруг помочь женщине тоже не сумел, поэтому вызвал спасателей, пишет «Газета Кемерова».

    Медики осмотрели пенсионерку и не зафиксировал у нее ушибов и травм.

    Автор: Дана Балан
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