Спасатели помогли 140-килограммовой кемеровчанке подняться после падения

Кемерово, 16 мая. В одном из домов, расположенном на проспекте Шахтеров в Кемерово, упала 140-килограммовая женщина, которая не смогла подняться самостоятельно. Об этом в среду сообщили в Кемеровской службе спасения.

Жительница Кузбасса после падения не смогла подняться самостоятельно, на помощь женщине прибыли спасатели.

По имеющимся данным, жительница Кемерово является инвалидом и передвигается с помощью костылей. Как рассказала пострадавшая, она хотела приготовить супругу завтрак, но на кухне у нее выскользнул костыль, после чего она сама упала.

Пожилая женщина не смогла встать самостоятельно, супруг помочь женщине тоже не сумел, поэтому вызвал спасателей, пишет «Газета Кемерова».

Медики осмотрели пенсионерку и не зафиксировал у нее ушибов и травм.